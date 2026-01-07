"Su Antonio Conte sono molto diretto: chi lo contesta non capisce di calcio", dice Enrico Varriale a Radio Tutto Napoli

Matteo Pifferi Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 18:02)

Intervenuto a Radio Tutto Napoli, Enrico Varriale ha parlato così della squadra di Conte e dell'emergenza infortuni:

"La società ha avuto prontezza, forza economica e capacità manageriale nel prendere Højlund, un giocatore importantissimo per il presente ma anche per il futuro, conteso da Milan e Juventus. È arrivato e si è inserito immediatamente. Da lì però non è finita, perché il Napoli ha continuato a perdere giocatori in ogni reparto: ci sono stati momenti con difensori contati, centrocampisti fondamentali come Lobotka e Anguissa fuori, De Bruyne assente per lungo tempo. In questo contesto, per me è già un’impresa essere lì, a ridosso di Inter e Milan".

Oggi Napoli-Verona — "La partita col Verona non va sottovalutata. È una classica buccia di banana, anche perché tutti pensano già al big match con l’Inter. Inoltre arriva senza Neres, proprio nel momento in cui il Napoli aveva trovato una quadratura perfetta e stava dando spettacolo, dalla Supercoppa alle trasferte vinte con grande autorità. Quest’anno al Napoli sembra non mancare mai un problema, e gennaio sarà un mese infuocato, con tante partite e tanti infortuni, senza la possibilità di intervenire liberamente sul mercato a causa dei vincoli".

Su Conte — "Su Antonio Conte sono molto diretto: chi lo contesta non capisce di calcio. Conte è un vincente, e i vincenti spesso non sono simpatici. Ha migliorato ovunque le squadre e i giocatori che ha allenato. Politano è solo uno degli esempi, ma potrei citarne tanti: Perisic, Moses, Hazard, tutti giocatori trasformati da Conte. Ha fatto capolavori anche in nazionale.

Basterebbe ricordare lo Scudetto vinto perdendo a gennaio il miglior giocatore della rosa e sostituendolo senza che questo impedisse la vittoria finale. A questo si aggiunge quello che sta facendo quest’anno. Mi auguro davvero che il rapporto tra De Laurentiis e Conte continui a lungo, perché Conte è un uomo del Sud e vincere a Napoli per lui ha avuto anche un valore umano enorme. Il futuro si vedrà, ma mettere in discussione Conte, per me, è fuori luogo".