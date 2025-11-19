"Mi ricordo l'atmosfera al mio primo derby nel 1995 dove segnò Marco Branca. Io il derby lo temevo. Il primo flash che mi viene in mente era l'odio calcistico che c'era, ma che è sempre stato sano. Nel mio periodo c'erano personalità di grande rilievo. Stessa rivalità ora? Impossibile per senso di appartenenza. C'erano 6-7 giocatori da una parte e dall'altra che erano se pre gli stessi. Avevamo la percezione di rappresentare la nostra squadra che era ai massimi livelli. Io vivevo la sensazione di essere la squadra per cui giocavo, con il peso e l'orgoglio di farlo".