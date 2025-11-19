Dopo la pausa per le Nazionali, è tempo di ripensare al campionato e la Serie A mostra subito il piatto forte: domenica sera ci sarà il derby di Milano con l'Inter prima in classifica al pari della Roma e il Milan dietro di due punti.
Derby Inter-Milan sotto la neve? Il rischio c’è. E l’ultima volta finì così
Un derby dai mille spunti ma che potrebbe anche giocarsi in condizioni metereologiche complicate: in questa settimana, infatti, a Milano le temperature sono calate drasticamente e l'arrivo di aria fredda dal Nord Europa rende concreta la possibilità che, nel weekend, arrivi anche la neve.
Quand'è che c'è stato l'ultimo derby sotto la neve? Il pensiero torna subito alla stracittadina del febbraio 2013: il derby finì in parità, 1-1 con gol di El Shaarawy per il momentaneo vantaggio rossonero e con il pareggio nerazzurro di Schelotto. Non ci fu la neve durante la partita ma per tutta la mattinata, con Milano che si svegliò appunto ricoperta dalla neve che però smise di cadere poche ore prima della partita.
"Dodici anni dopo, la storia potrebbe ripetersi. L’idea di un Inter-Milan sotto la neve accende l’immaginazione dei tifosi e degli appassionati, che ricordano con affetto quell’atmosfera da film: fiato sospeso in campo e un contorno da cartolina.
In vista del match, Inter e Milan proseguono la preparazione con attenzione anche alle possibili condizioni del terreno di gioco. Il Meazza è dotato di un sistema di riscaldamento sotto il campo, in grado di prevenire il ghiaccio. Ma in caso di neve intensa potrebbero rendersi necessari interventi extra per mantenere la superficie giocabile", si legge su La Gazzetta dello Sport.
