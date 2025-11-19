Inter, presentato il primo progetto olfattivo: collaborazione 19-69. Ecco il profumo 19-08

“Questo progetto ci oﬀre l’opportunità di creare un nuovo momento di connessione con i tifosi e gli appassionati, sia in Italia che all’estero, attraverso un elemento non usuale come il profumo. Siamo consapevoli di quanto le fragranze e l’olfatto siano tra gli elementi più potenti per generare memorabilità e raﬀorzare l’associazione tra un brand e il suo pubblico. Siamo orgogliosi di essere tra i precursori di questa iniziativa, che crediamo possa rappresentare il primo passo di un percorso più ampio che ci vedrà impegnati a trovare sempre nuove forme di interazione con i nostri tifosi nei prossimi mesi” le parole di Luca Adornato, Brand & Marketing Director di FC Internazionale Milano.

“Quando l’Inter e 19-69 si sono incontrati, è nata subito una connessione profonda e significativa, fondata innanzitutto su una devozione condivisa per l’eccellenza e la precisione. Entrambi i brand sono inoltre guidati dal desiderio di farsi portatori di valori autentici. L’Inter ha sempre accolto i talenti internazionali, promuovendo una cultura radicata nell’inclusione, nella diversità e nel coraggio di difendere le proprie convinzioni. Il nome 19-69 riflette questo stesso spirito: è una dichiarazione audace di libertà, tolleranza e controcultura. Da questa visione condivisa è nata la creazione di Inter 19-08 EdP e Inter 19-08 Blue EdP” ha aggiunto Johan Bergelin, Creative Director e Founder di 19-69. Le fragranze Inter 19-08 Black e Inter 19-08 Blue, disponibili sia in versione profumo sia come candele profumate, saranno disponibili da novembre 2025 su nineteen-sixtynine.com e nello store 19-69 di via Borgospesso 18 a Milano, oﬀrendo ai tifosi e al pubblico un punto di accesso unico all’esperienza olfattiva nerazzurra.