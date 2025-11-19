FC Inter 1908
Inter, presentato il primo progetto olfattivo: collaborazione 19-69. Ecco il profumo 19-08

Il risultato è una collezione di fragranze che unisce artigianalità e visione internazionale, mantenendo intatta la coerenza con la storia e i valori dell’Inter
Andrea Della Sala Redattore 

FC Internazionale Milano presenta il primo progetto olfattivo del Club, nato in collaborazione con la Maison di profumeria artistica 19-69, fondata dal creativo Johan Bergelin. Questo progetto segna l’ingresso dell’Inter nel mondo delle fragranze e traduce l’identità nerazzurra in una nuova esperienza sensoriale dove stile, performance e autenticità si fondono in un’unica essenza. Il legame con Milano, dove il Club aﬀonda le proprie radici, influenza da sempre la sua anima elegante e visionaria: oltre la passione sportiva, l’Inter ha saputo interpretare l’equilibrio tra tradizione e modernità della città, facendone un elemento distintivo del proprio DNA. L’identità olfattiva aggiunge adesso un nuovo linguaggio per raccontarsi, trasformando la propria essenza in un’esperienza sensoriale capace di trasmettere la raﬃnatezza, la cura artigianale e l’autenticità del brand.

Ogni dettaglio, dalla composizione olfattiva al design minimalista dei flaconi, riflette la precisione, l’equilibrio e la ricerca estetica che contraddistinguono tanto il Club nerazzurro quanto la maison 19-69, simbolo di eccellenza nella creazione di profumi. Il risultato è una collezione di fragranze che unisce artigianalità e visione internazionale, mantenendo intatta la coerenza con la storia e i valori dell’Inter. Il progetto debutta con due profumi unisex: Inter 19-08 Black e Inter 19-08 Blue. Il primo celebra l’eleganza senza tempo e la determinazione di Milano con una fragranza sofisticata e autorevole, pensata per chi vive lo stile come espressione di carattere e ambizione. Inter 19-08 Blue cattura invece l’energia dello stadio e la passione collettiva dei tifosi, evocando l’adrenalina e l’emozione condivisa che animano ogni partita. Le sue note di cuoio, omaggio agli equipaggiamenti storici dei giocatori interisti, e di gelsomino, che richiama le notti milanesi e l’atmosfera magica degli eventi sportivi, la rendono dinamica e autenticamente Nerazzurra.

“Questo progetto ci oﬀre l’opportunità di creare un nuovo momento di connessione con i tifosi e gli appassionati, sia in Italia che all’estero, attraverso un elemento non usuale come il profumo. Siamo consapevoli di quanto le fragranze e l’olfatto siano tra gli elementi più potenti per generare memorabilità e raﬀorzare l’associazione tra un brand e il suo pubblico. Siamo orgogliosi di essere tra i precursori di questa iniziativa, che crediamo possa rappresentare il primo passo di un percorso più ampio che ci vedrà impegnati a trovare sempre nuove forme di interazione con i nostri tifosi nei prossimi mesi” le parole di Luca Adornato, Brand & Marketing Director di FC Internazionale Milano.

“Quando l’Inter e 19-69 si sono incontrati, è nata subito una connessione profonda e significativa, fondata innanzitutto su una devozione condivisa per l’eccellenza e la precisione. Entrambi i brand sono inoltre guidati dal desiderio di farsi portatori di valori autentici. L’Inter ha sempre accolto i talenti internazionali, promuovendo una cultura radicata nell’inclusione, nella diversità e nel coraggio di difendere le proprie convinzioni. Il nome 19-69 riflette questo stesso spirito: è una dichiarazione audace di libertà, tolleranza e controcultura. Da questa visione condivisa è nata la creazione di Inter 19-08 EdP e Inter 19-08 Blue EdP” ha aggiunto Johan Bergelin, Creative Director e Founder di 19-69. Le fragranze Inter 19-08 Black e Inter 19-08 Blue, disponibili sia in versione profumo sia come candele profumate, saranno disponibili da novembre 2025 su nineteen-sixtynine.com e nello store 19-69 di via Borgospesso 18 a Milano, oﬀrendo ai tifosi e al pubblico un punto di accesso unico all’esperienza olfattiva nerazzurra.

