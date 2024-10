Intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS, Massimo Ambrosini ha parlato dell'attesissima sfida tra Inter-Juve in programma domenica alle 18: "Secondo me è una partita in cui le due squadre possono alzare il livello rispetto alla Champions. Mi aspetto che l’Inter possa partire forte e in modo più convinto della Juventus. Si parla di chi perde di più dalle assenze, ma io penso che i bianconeri abbiano qualcosa in più di cui lamentarsi".