Massimo Ambrosini, durante la telecronaca di Juventus-Inter, ha sottolineato un limite ormai cronico della squadra nerazzurra. «L'Inter manca di qualità al limite dell'area di rigore, non ha calciatori da uno contro uno e con dribbling. Ormai lo sappiamo da anni che manca questa qualità», ha dichiarato l’ex centrocampista.