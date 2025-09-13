Massimo Ambrosini, durante la telecronaca di Juventus-Inter, ha sottolineato un limite ormai cronico della squadra nerazzurra. «L'Inter manca di qualità al limite dell'area di rigore, non ha calciatori da uno contro uno e con dribbling. Ormai lo sappiamo da anni che manca questa qualità», ha dichiarato l’ex centrocampista.
Ambrosini: "L'Inter arriva bene ma manca dribbling al limite dell'area. Da anni…"
Secondo Ambrosini, infatti, i nerazzurri non dispongono di giocatori capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Questa lacuna, ribadita da tempo, si è notata anche nel big match contro i bianconeri. L’Inter costruisce bene la manovra ma fatica a trovare soluzioni imprevedibili negli ultimi metri. Le azioni offensive diventano così più leggibili per le difese avversarie. Il commento ha evidenziato come questa mancanza limiti il potenziale offensivo della squadra di Chivu
