Serata di festa per l’Olympiacos, che travolge il Panserraikos con un netto 5-0 e consolida la propria corsa in campionato. La sfida del Pireo, rimasta bloccata per oltre un tempo, si è accesa nella ripresa grazie a una pioggia di gol e a una prestazione corale della squadra biancorossa.
Da segnalare la doppietta dell'ex attaccante dell'Inter Mehdi Taremi. Entrato dalla panchina e accolto con un’ovazione dal pubblico, l’iraniano ha ripagato fin da subito la fiducia: prima all’88’ segna il poker con un preciso colpo sotto, poi al 90’+3 completa la sua doppietta personale, fissando il risultato sul 5-0.
