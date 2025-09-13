FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora L’Olympiakos travolge Panserraikos: debutto super per Taremi, doppietta per l’ex Inter

ultimora

L’Olympiakos travolge Panserraikos: debutto super per Taremi, doppietta per l’ex Inter

L’Olympiakos travolge Panserraikos: debutto super per Taremi, doppietta per l’ex Inter - immagine 1
Debutto da ricorda per l'ex attaccante nerazzurro: entrato dalla panchina ha messo subito a referto una doppietta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L’Olympiakos travolge Panserraikos: debutto super per Taremi, doppietta per l’ex Inter- immagine 2

Serata di festa per l’Olympiacos, che travolge il Panserraikos con un netto 5-0 e consolida la propria corsa in campionato. La sfida del Pireo, rimasta bloccata per oltre un tempo, si è accesa nella ripresa grazie a una pioggia di gol e a una prestazione corale della squadra biancorossa.

L’Olympiakos travolge Panserraikos: debutto super per Taremi, doppietta per l’ex Inter - immagine 1
L&#8217;Olympiakos travolge Panserraikos: debutto super per Taremi, doppietta per l&#8217;ex Inter

Da segnalare la doppietta dell'ex attaccante dell'Inter Mehdi Taremi. Entrato dalla panchina e accolto con un’ovazione dal pubblico, l’iraniano ha ripagato fin da subito la fiducia: prima all’88’ segna il poker con un preciso colpo sotto, poi al 90’+3 completa la sua doppietta personale, fissando il risultato sul 5-0.

Leggi anche
Palmeri sentenzia: “Il primo tempo di Juve-Inter ci dice che lo scudetto lo vince con la...
Zenga a sorpresa: “Ecco chi è per me il vero fenomeno dell’attacco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA