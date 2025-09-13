Debutto da ricorda per l'ex attaccante nerazzurro: entrato dalla panchina ha messo subito a referto una doppietta

Serata di festa per l’Olympiacos, che travolge il Panserraikos con un netto 5-0 e consolida la propria corsa in campionato. La sfida del Pireo, rimasta bloccata per oltre un tempo, si è accesa nella ripresa grazie a una pioggia di gol e a una prestazione corale della squadra biancorossa.