2-1 all'intervallo nel derby d'Italia tra Juventus e Inter: Calhanoglu ha risposto al vantaggio iniziale di Kelly, con i bianconeri tornati avanti con il tiro dalla distanza di Yildiz.
L'altalena emotiva della prima frazione ha portato Tancredi Palmeri, giornalista, ad emettere già una sentenza: "Il primo tempo di Juventus-Inter ci dice che il Napoli vincerà lo scudetto con la pipa con i primi calori dalla primavera", ha scritto su X.
