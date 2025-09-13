FC Inter 1908
Palmeri sentenzia: “Il primo tempo di Juve-Inter ci dice che lo scudetto lo vince con la pipa…”

L'altalena emotiva della prima frazione ha portato Tancredi Palmeri, giornalista, ad emettere già una sentenza
Marco Astori
2-1 all'intervallo nel derby d'Italia tra Juventus e Inter: Calhanoglu ha risposto al vantaggio iniziale di Kelly, con i bianconeri tornati avanti con il tiro dalla distanza di Yildiz.

L'altalena emotiva della prima frazione ha portato Tancredi Palmeri, giornalista, ad emettere già una sentenza: "Il primo tempo di Juventus-Inter ci dice che il Napoli vincerà lo scudetto con la pipa con i primi calori dalla primavera", ha scritto su X.

