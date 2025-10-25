FC Inter 1908
Ambrosini: “L’Inter deve gestire anche la sensazione di aver subito un’ingiustizia”

La dichiarazione dell'ex calciatore e ora commentatore tecnico di DAZN nel corso della sfida tra Napoli e Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan nell'area dell'Inter, nel corso del primo tempo della sfida del Maradona, ha consentito ai partenopei di Antonio Conte di sbloccare su calcio di rigore.

Una decisione da parte dell'arbitro Mariani che lascia molte perplessità, come sottolineato in presa diretta dall'ex arbitro Luca Marelli su DAZN.

Nel corso della telecronaca, all'intervallo, l'ex centrocampista e commentatore tecnico di DAZN Massimo Ambrosini ha sottolineato quando possa incidere l'episodio del rigore dubbio sul prosieguo del match.

"L'Inter deve gestire anche la sensazione di aver subito un'ingiustizia" ha dichiarato in diretta l'ex calciatore, sottolineando l'importanza dell'episodio nel corso della gara.

