Il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan nell'area dell'Inter, nel corso del primo tempo della sfida del Maradona, ha consentito ai partenopei di Antonio Conte di sbloccare su calcio di rigore.
La dichiarazione dell'ex calciatore e ora commentatore tecnico di DAZN nel corso della sfida tra Napoli e Inter
Una decisione da parte dell'arbitro Mariani che lascia molte perplessità, come sottolineato in presa diretta dall'ex arbitro Luca Marelli su DAZN.
Nel corso della telecronaca, all'intervallo, l'ex centrocampista e commentatore tecnico di DAZN Massimo Ambrosini ha sottolineato quando possa incidere l'episodio del rigore dubbio sul prosieguo del match.
"L'Inter deve gestire anche la sensazione di aver subito un'ingiustizia" ha dichiarato in diretta l'ex calciatore, sottolineando l'importanza dell'episodio nel corso della gara.
