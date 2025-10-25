L;'esperto arbitrale di DAZN ha parlato dell'episodio che ha portato all'uno a zero degli azzurri al Maradona

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 18:42)

Luca Marelli a Skysport ha parlato del rigore concesso al Napoli nella gara contro l'Interal Maradona. Il rigore è stato confermato anche dopo un ceck al VAR è stato battuto da De Bruyne e ha portato all'uno a zero della squadra di Conte.

Queste le parole dell'esperto arbitrale di DAZN:

«Glielo ha segnalato l'assistente. Mariani non l'ha fischiato: il rigore viene fischiato per il contatto di Mkhitaryan su Di Lorenzo perché Acerbi in scivolata prende il pallone e Di Lorenzo gli cade addosso. Di Lorenzo allarga però la gamba sinistra e l'armeno non fa movimenti verso il calciatore del Napoli, prosegue la sua corsa dritta. A mio parere ci sono elementi per la revisione. Il contatto c'è stato ma è un contatto cercato dal giocatore del Napoli davanti al calciatore dell'Inter», ha spiegato Marelli.

Poi ha aggiunto: «Ribadisco che non c'è il rigore per il Napoli. Il contatto è cercato da Di Lorenzo che allarga il braccio, il giocatore dell'Inter continua la sua corsa senza alcun movimento verso l'avversario. Escluso un fallo di Acerbi perché prende il pallone, questo è un rigore che andava revocato».

(Fonte: DAZN)