"Inter di adesso è una squadra preoccupantemente piatta, priva di forza, priva di carattere e di anima. Il suo capitano quella roba lì gliela dà. L'Inter ha perso in termini di gioco, di entusiasmo e in volontà di andare a riaggredire. È stata un po' nel limbo, si stava inclinando l'inerzia della partita e non sono mai riusciti a tirarla su se non negli ultimi 10 minuti della partita. L'Inter deve stare tranquilla, il vantaggio comunque rimane e penso che andrà a vincere lo scudetto. Lo dico chiaramente. E lo andrà a vincere con merito, hanno perso un po' troppo tempo a pensare alle critiche che ti stavano arrivando. Quando sei primo non giochi più bene ed esci col Bodo, è normale che ti critichino. Quando prima per mesi hai preso complimenti, se arriva quante puntualizzazione che non toglie il passato devi avere anche la forza di sapere incassare. Anche le parole di Marotta andavano in questo senso. La sosta arriva al momento giusto per riprendere quel discorso".