Durante Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato della possibilità di vedere Esposito titolare nell'Italia:
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fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Tutto dice che dovrebbe giocare Esposito. Bastoni? Vi dico che suo comportamento…”
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Ambrosini: “Tutto dice che dovrebbe giocare Esposito. Bastoni? Vi dico che suo comportamento…”
Durante Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato della possibilità di vedere Esposito titolare nell'Italia
"Tutto dice che si dovrebbe andare a giocare con Pio, dal punto di vista calcistico e per lo stato di forma. Giocherà Retegui considerando che la partita non è stata preparata e secondo me Gattuso va sulle certezze. Per me Kean gioca sicuro. Nella testa di Rino Pio da subentrato può fare meglio di Retegui. Bastoni? Apprezzato molto dall'ambiente il comportamento di Bastoni, si è messo a disposizione, è stato lì a curarsi".
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