"Tutto dice che si dovrebbe andare a giocare con Pio, dal punto di vista calcistico e per lo stato di forma. Giocherà Retegui considerando che la partita non è stata preparata e secondo me Gattuso va sulle certezze. Per me Kean gioca sicuro. Nella testa di Rino Pio da subentrato può fare meglio di Retegui. Bastoni? Apprezzato molto dall'ambiente il comportamento di Bastoni, si è messo a disposizione, è stato lì a curarsi".