Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così delle possibilità del Milan di rimontare sull'Inter

Matteo Pifferi Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 18:16)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così delle possibilità del Milan di rimontare sull'Inter: "Mi sembra una cosa mediatica quella di tenere vivo il campionato, devono ringraziare il Milan da tante settimane, il Napoli sta venendo avanti ora dopo che ha recuperato i suoi infortunati anche se non ho visto grandi partite del Napoli. C'è questo spareggio per capire chi sarà la rivale dell'Inter, parlando tra me e te, l'Inter è abbastanza ferma adesso, come il cavallo da corsa, purosangue, c'è il fantino che sta spingendo e muovendo le briglie perché il cavallo è abbastanza piantato ma gli avversari sono indietro e non mi sembra stiano volando anche loro.

L'Inter è un cavallo che va sorretto, arriva stanco, con la lingua di fuori. La gente si dimentica una cosa: l'Inter è da metà luglio che è in ballo, ha fatto il Mondiale per Club, se andiamo ai Mondiali ci saranno giocatori che giocheranno un anno filato. E andiamo al soldone, non c'è Lautaro, con le piccole fa sempre la differenza, anche con le grandi, ma quando sei in difficoltà, anche le piccole diventano grandi ma con Lautaro, contro le squadre di seconda fascia, parti sempre da 1-0"

"Consiglio a Biasin? Quando ce la si prende con le decisioni arbitrali, è un segno di debolezza. Mi auguro di non arrabbiarmi con le decisioni arbitrali, è capitato anche al Milan di Sacchi di avere decisioni arbitrali pesantemente contro. Parlare di arbitri mi annoia, mi stufa. Che Marotta abbia accennato all'episodio Pongracic ma non so se sia ridurla solo al fatto che manchi Lautaro, anche il derby con Lautaro l'avrei sofferto di più.

Lo ribadisco ancora: qualcuno vorrebbe mandare via Allegri ma ha giocato senza attaccanti con Leao e Pulisic in quelle condizioni... Se l'Inter avesse avuto Lautaro e Pio nelle condizioni di Leao e Pulisic sarebbe dieci punti indietro. Non per Chivu e Marotta, ma perché Lautaro e Pio sono loro che fanno la differenza, senza attaccanti diventa difficile"