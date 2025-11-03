Ambrosini: “Inter, Sommer sta perdendo sicurezza. La vittoria a Verona…”

"Inter e Napoli rimarranno le lepri. Dal punto di vista della struttura e quant'altro rischiano di dettare il passo, poi se la Juventus dovesse uscire dalle coppe potrebbe prendere un po' di metri. Inter e Napoli comunque hanno qualcosa in più. Fino al gol del Verona, l'Inter stava in campo bene. Alla luce delle difficoltà incontrate, la vittoria è confortante. Il problema dell'Inter è che ha preso 12 gol. Sono tantissimi. In avanti non avranno mai problemi, ma in difesa c'è da sistemare qualcosa. Sommer sta perdendo un po' di quella sicurezza".