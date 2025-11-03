Il giornalista, su Pressing, ha parlato dell'allenatore nerazzurro e di come ha gestito i suoi primi momenti all'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 18:02)

Franco Ordine, su Pressing, è intervenuto nel dibattito sul confronto tra Chivu e Inzaghi e ha detto la sua in merito al nuovo allenatore nerazzurro. «A me è piaciuta l'intelligenza di Chivu. Arriva con un'idea precisa all'Inter. Ma quando si rende conto che non è possibile realizzarla allora dice, questi hanno funzionato per quattro anni come? E torna a fare quello che facevano prima».

«Ora non dico chi sia meglio tra Inzaghi e Chivu perché potremo giudicarlo solo tra qualche anno. Ma dico che Chivu, da un punto di vista della comunicazione, delle idee e dei messaggi, secondo me è un gigante», ha concluso.

(Fonte: Pressing)