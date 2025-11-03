L'ex giocatore e il giornalista hanno parlato del momento nerazzurro durante un loro intervento su Pressing

3 novembre 2025

A Pressing anche Massimo Mauro e Riccardo Trevisani hanno detto la loro sull'Interdopo la vittoria a Verona. L'ex giocatore ha sottolineato: «La squadra nerazzurra in campionato ha già perso tre partite, giusto? Di solito chi vince lo scudetto ne perde al massimo quattro. Se questo sarà un campionato anomalo allora okei. I numeri di Chivu sono importanti, ma il campionato è pericoloso perché ha già perso tre volte. L'autogol a Verona? Penso si possa dire che l'Inter ha imparato a lottare».

Le parole di Trevisani — Il giornalista ha sottolineato il lavoro fatto da Chivu fino a qui e ha però escluso si possa fare un paragone tra la panchina attuale e quella di prima con Inzaghi: «Aggiungo un numero su Chivu, la media punti è 2.16 se si pensa al Mondiale per Club. La sua Inter cominciava con la nuova stagione e la media punti è ancora più alta 2.30. Post Napoli lo avevamo incensato per le dichiarazioni straordinarie».

«Non sono d'accordo con chi confronta Chivu con Inzaghi e dice che sia più bravo perché non si possono spacchettare tante partite, ci sono troppe gare di differenza, ma Chivu piace molto anche a me», ha concluso.

(Fonte: Pressing)