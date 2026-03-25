fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Per vera rivoluzione, Inter deve vendere Thuram e uno dietro. Chi l’ha detto che…”

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Ambrosini: “Per vera rivoluzione, Inter deve vendere Thuram e uno dietro. Chi l’ha detto che…”

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Durante la puntata di Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato dell'Inter e dei possibili cambi nella prossima stagione
Andrea Della Sala Redattore 

Durante la puntata di Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato dell'Inter e dei possibili cambi nella prossima stagione

"Inter potrebbe passare a 4: non è scritto da nessuna parte che Bastoni non possa giocare a 4, che Dimarco non possa fare il terzino sinistro e Dumfries il terzino destro. Hakimi fa il terzino destro e vince tutto. Il problema dell'Inter è che è una squadra basata sugli attaccanti, difficile immaginarla con un solo attaccante. Faccio fatica a pensare che Lautaro possa giocare non da attaccante ma più dietro. La cosa certa è che l'Inter deve prendere due centrocampisti di gamba che è la cosa che manca che riescano a ribaltare l'azione, Inter costruita così è costretta a giocare bene a calcio.

Chi sono i giocatori che ti cambiano l'inerzia di una partita? Gli esterni, ma dove li vai a prendere? A quanto? Poi non te ne manca uno. Per fare questo tipo di rivoluzione devi vendere Thuram per fare soldi e magari sacrificare qualcuno dietro. Se devi fare una campagna acquisti di un certo tipo devi avere le finanze, se non le hai dalla proprietà devi finanziarti vendendo. Può essere una soluzione ma sono poco propenso possa succedere già quest'anno".

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