"Inter potrebbe passare a 4: non è scritto da nessuna parte che Bastoni non possa giocare a 4, che Dimarco non possa fare il terzino sinistro e Dumfries il terzino destro. Hakimi fa il terzino destro e vince tutto. Il problema dell'Inter è che è una squadra basata sugli attaccanti, difficile immaginarla con un solo attaccante. Faccio fatica a pensare che Lautaro possa giocare non da attaccante ma più dietro. La cosa certa è che l'Inter deve prendere due centrocampisti di gamba che è la cosa che manca che riescano a ribaltare l'azione, Inter costruita così è costretta a giocare bene a calcio.