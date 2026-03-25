Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così il momento difficile dell'Inter di Cristian Chivu: "L’Inter è in calo evidente, è vero, e la partita dell’altro giorno a Firenze è parsa del tutto scadente, soprattutto nel secondo tempo. Questa cosa – complice ovviamente la sosta – ha portato alla moltiplicazione dei deliri mediatici, da “Chivu rischia la conferma” a “questa squadra va spazzata via”.
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fcinter1908 ultimora Biasin: “Inter messa male? Allora cosa dovremmo dire di chi è a -7? La verità è che…”
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Biasin: “Inter messa male? Allora cosa dovremmo dire di chi è a -7? La verità è che…”
Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così il momento difficile dell'Inter di Cristian Chivu
Calma. I nerazzurri hanno certamente dei limiti (squadre perfette, in Italia, non ce ne sono) e deve darsi una svegliata, ma pensare che improvvisamente sia un gruppo composto da mediocri e incapaci di reagire è pura esagerazione.
Se i nerazzurri sono così messi male, allora cosa dovremmo dire di chi insegue a -6 e -7 (leggi, i più immediati inseguitori)? La verità è che l’estate passata in pochissimi davano mezzo credito a Chivu e nessuno si sarebbe immaginato una classifica come questa che è solo provvisoria, ovvio, ma racconta di un campionato fin qui affrontato oltre ogni aspettativa".
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