FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Inter messa male? Allora cosa dovremmo dire di chi è a -7? La verità è che…”

ultimora

Biasin: “Inter messa male? Allora cosa dovremmo dire di chi è a -7? La verità è che…”

Biasin: “Inter messa male? Allora cosa dovremmo dire di chi è a -7? La verità è che…” - immagine 1
Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così il momento difficile dell'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così il momento difficile dell'Inter di Cristian Chivu: "L’Inter è in calo evidente, è vero, e la partita dell’altro giorno a Firenze è parsa del tutto scadente, soprattutto nel secondo tempo. Questa cosa – complice ovviamente la sosta – ha portato alla moltiplicazione dei deliri mediatici, da “Chivu rischia la conferma” a “questa squadra va spazzata via”.

Biasin: “Inter messa male? Allora cosa dovremmo dire di chi è a -7? La verità è che…”- immagine 2
Getty Images

Calma. I nerazzurri hanno certamente dei limiti (squadre perfette, in Italia, non ce ne sono) e deve darsi una svegliata, ma pensare che improvvisamente sia un gruppo composto da mediocri e incapaci di reagire è pura esagerazione.

Biasin: “Inter messa male? Allora cosa dovremmo dire di chi è a -7? La verità è che…”- immagine 3
Getty Images

Se i nerazzurri sono così messi male, allora cosa dovremmo dire di chi insegue a -6 e -7 (leggi, i più immediati inseguitori)? La verità è che l’estate passata in pochissimi davano mezzo credito a Chivu e nessuno si sarebbe immaginato una classifica come questa che è solo provvisoria, ovvio, ma racconta di un campionato fin qui affrontato oltre ogni aspettativa".

Leggi anche
Ambrosini: “Inter ha perso tempo con le critiche, ora serve Lautaro. Scudetto? Io penso...
Ambrosini: “Tutto dice che dovrebbe giocare Esposito. Bastoni? Vi dico che suo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA