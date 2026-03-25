Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così il momento difficile dell'Inter di Cristian Chivu

Marco Astori Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 11:46)

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così il momento difficile dell'Inter di Cristian Chivu: "L’Inter è in calo evidente, è vero, e la partita dell’altro giorno a Firenze è parsa del tutto scadente, soprattutto nel secondo tempo. Questa cosa – complice ovviamente la sosta – ha portato alla moltiplicazione dei deliri mediatici, da “Chivu rischia la conferma” a “questa squadra va spazzata via”.

Calma. I nerazzurri hanno certamente dei limiti (squadre perfette, in Italia, non ce ne sono) e deve darsi una svegliata, ma pensare che improvvisamente sia un gruppo composto da mediocri e incapaci di reagire è pura esagerazione.

Se i nerazzurri sono così messi male, allora cosa dovremmo dire di chi insegue a -6 e -7 (leggi, i più immediati inseguitori)? La verità è che l’estate passata in pochissimi davano mezzo credito a Chivu e nessuno si sarebbe immaginato una classifica come questa che è solo provvisoria, ovvio, ma racconta di un campionato fin qui affrontato oltre ogni aspettativa".