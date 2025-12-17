"Gol del Genoa errore dei due difensori, forse sia col Napoli che col Genoa Sommer poteva fare qualcosa di più. C'è un dato che mi rimane in testa, la sequenza lunga di passaggi che è indice di una squadra che gioca e si muove bene. Oltre al recupero palla, avere una squadra che gioca bene a pallone senza avere dribblatori è una cosa importante. La sensazione che dà l'inter, quella ferocia agonistica è incarnato dal proprio capitano.