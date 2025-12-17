Durante il podcast Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato dell'atteggiamento di Lautaro
Ambrosini: “Lautaro incarna la ferocia agonistica dell’Inter. Quello che fa nel gol al Genoa…”
"Gol del Genoa errore dei due difensori, forse sia col Napoli che col Genoa Sommer poteva fare qualcosa di più. C'è un dato che mi rimane in testa, la sequenza lunga di passaggi che è indice di una squadra che gioca e si muove bene. Oltre al recupero palla, avere una squadra che gioca bene a pallone senza avere dribblatori è una cosa importante. La sensazione che dà l'inter, quella ferocia agonistica è incarnato dal proprio capitano.
Lautaro è la faccia dell'Inter. Salta all'occhio che la cattiveria agonistica, la volontà di stare dentro, io la vedo anche dalle esultanze. Indicativo che oltre a quello che fa Lautaro sul gol di Bisseck che va a recuperare quel pallone lì, poi l'atteggiamento di Lautaro sul secondo gol è di una cattiveria che unita alla qualità tecnica, alla qualità di gioco, rende merito al lavoro dell'allenatore ella classifica".
