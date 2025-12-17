Tecnica, esperienza e personalità: nato a Morges il 17 dicembre 1988, Yann è alla sua terza stagione con la maglia nerazzurra, con la quale ha collezionato in totale 115 presenze e 56 clean sheet. Nel corso della sua avventura con l'Inter Sommer è stato protagonista in molte vittorie nerazzurre con parate spettacolari e riflessi felini, che hanno contribuito anche alla conquista della Supercoppa Italiana e dello Scudetto della Seconda Stella nella stagione 2023/24.