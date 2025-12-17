Terzo compleanno in nerazzurro per Yann Sommer: arrivato all'Inter nell'estate del 2023 il portiere svizzero festeggia oggi 37 anni.
Inter, buon compleanno a Sommer: "Tecnica, esperienza, personalità e 56 clean sheet"
Inter, buon compleanno a Sommer: “Tecnica, esperienza, personalità e 56 clean sheet”
Il messaggio ai auguri per il portiere svizzero, che oggi compie 37 anni: arrivato nel 2023, 115 presenze in nerazzurro
Tecnica, esperienza e personalità: nato a Morges il 17 dicembre 1988, Yann è alla sua terza stagione con la maglia nerazzurra, con la quale ha collezionato in totale 115 presenze e 56 clean sheet. Nel corso della sua avventura con l'Inter Sommer è stato protagonista in molte vittorie nerazzurre con parate spettacolari e riflessi felini, che hanno contribuito anche alla conquista della Supercoppa Italiana e dello Scudetto della Seconda Stella nella stagione 2023/24.
Oggi, nel giorno del suo 37° compleanno, Yann riceve i migliori auguri di tutta la famiglia nerazzurra!
