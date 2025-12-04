Nel corso del consueto appuntamento con Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, l'ex giocatore Massimo Ambrosini, oggi opinionista sportivo, ha parlato della situazione contrattuale di Mike Maignan. Il portiere titolare del Milan è stato accostato anche all'Inter in caso di addio a 0.
ultimora
Maignan in scadenza col Milan, Ambrosini: “Voci sull’Inter? Ecco cosa vi dico”
"Se hai un minimo dubbio e metti da parte il rancore che non gli ha fatto firmare un contratto prima, o di non accettare le condizioni che gli erano state proposte, probabilmente sì. Per Maignan secondo me il discorso non è paragonabile a quello che facemmo noi quando eravamo calciatori con Maldini, anche perché non è una questione di smetto o continuo. Lì è vado a giocare da un'altra parte o... secondo me lui non andrebbe all'Inter.
I commenti social dei compagni del Milan? È normale, anche io ci andrei, tutti i giorni. Come scrivevo a Kakà quando doveva andare via. Si fanno, si dicono, non dico si implora, ma si chiede nei limiti di quello che può succedere. Ma io penso che Maignan abbia anche parlato con quei compagni con i quali ha confidenza", ha detto Ambrosini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA