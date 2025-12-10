FC Inter 1908
Antonio Cassano demolisce Jamie Carragher, ex difensore che oggi fa l’opinionista televisivo in Inghilterra: le durissime parole
Antonio Cassano demolisce Jamie Carragher, ex difensore che oggi fa l’opinionista televisivo in Inghilterra. Queste le parole dell’ex attaccante a Viva el Futbol.

“Carragher, prima di parlare di Salah devi sciacquarti la bocca. È un incompetente, ogni volta spara cazzate quando parla. Ha fatto la carriera al Liverpool, lui è tifosissimo dell’Everton però. Ricordo a Carragher, ma la colpa è di chi lo fa parlare, è che se avesse voluto Salah andava in Arabia Saudita a guadagnare l’anno scorso. Salah ha fatto vincere tutto al Liverpool e il rinnovo non è stato regalato, la sua scorsa stagione è stata clamorosa”.

