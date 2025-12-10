FC Inter 1908
Alessandro Costacurta, ospite in studio a Sky Sport, è tornato sul rigore assegnato al Liverpool nella sfida di ieri contro l'Inter
Alessandro Costacurta, ospite in studio a Sky Sport, è tornato sul rigore assegnato al Liverpool nella sfida di ieri contro l'Inter.

"L'Inter stava riuscendo a portare a casa il risultato, quell'episodio del rigore cambierà un po' tutto per quello che riguarda il panorama dell'arbitraggio", ha detto l'ex difensore.

