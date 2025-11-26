"Il Milan anche con le piccole non cambierà, anche se Allegri ha detto che proverà ad alzare la pressione. Quando hai dentro lo spogliatoio le conferme coi risultati, cresce l'autostima. Vinci soffrendo con Roma, Napoli, derby, cresce questa certezza di potercela. Lunghissima, sarà molto complicato, ma si può fare. Mi aspettavo una pressione ancora più feroce dell'Inter, vista la partita con la Lazio. Probabilmente Leao gli h consigliato di avere prudenza.

Il gol preso dall'Inter è un rinvio di Sommer, quello che fa Bastoni è emblematico: fa quello che gli chiede il nuovo allenatore. Quando parte Leao, Bastoni gli va addosso perché vuole commettere fallo, lì l'indicazione nuova era proprio il fallo. Bastoni contro la Lazio commette tanti falli. L'Inter è chiamata a delle lettere diverse, secondo me l'interpretazione nuova dell'allenatore è di provare a fare più falli Se sbagli come ha fatto Bastoni...Se vai scopri la zona e Saelemaekers colpisce, quella di Bastoni è stata una scelta sbagliata. Doveva capire che c'è un momento in cui devi fare fallo ma devi anche scappare, se i tre corrono dietro non succede nulla".