La prima vera scintilla del derby di domenica scorsa tra Inter e Milan, come mostra DAZN nella sua consueta rubrica Bordo CAM, arriva al 40' su uno stacco di testa tra Francesco Acerbi e Rafa Leao . Il portoghese va giù ma si rialza come una molla, da bordocampo si capisce subito come sia successo qualcosa tra i due.

Rafa va infatti da Acerbi a brutto muso dicendogli più volte: "E' l'ultima volta". Acerbi: "Ma di che parli?". Leao a Sozza: "Ma perché mi prende i capelli". Acerbi ancora: "Ma non l'ho fatto apposta".

Leao: "E' l'ultima volta". Acerbi replica: "Cosa mi punti? La prossima volta ti stacco il dito". Ancora Leao: "Ma perché i capelli? E' l'ultima volta". Acerbi: "Ma non ho fatto apposta", dice concludendo lo scontro.