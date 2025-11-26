Furia Massimiliano Allegri contro l'arbitro Sozza e il quarto uomo nel recupero del primo tempo del derby contro l'Inter. Ecco il racconto di quegli attimi dalla rubrica Bordo CAM di DAZN.
Inter-Milan, Allegri furia contro Sozza: “Mi fate incazzare! E Dio santo Barella fa…”
Furia Massimiliano Allegri contro l'arbitro Sozza e il quarto uomo nel recupero del primo tempo del derby contro l'Inter
2Allegri il recupero lo soffre, anche se del primo tempo. Chiede ai suoi "quanto manca?". Leao, non lucidissimo, commette un fallo ingenuo concedendo una punizione. Allegri, quando vede Sozza estrarre il giallo, perde per un attimo il controllo.
Poi gli dice: "Oh Sozza, Acerbi me l'ha preso per i capelli". E su Barella invece: "Barella Dio santo fa l'attore". A Marcenaro: "Sono calmo, mi fate incazzare"".
