Presente negli studi di Dazn, Massimo Ambrosini ha commentato il pareggio del Milan sul campo della Roma. "Il Milan ha bisogno di aumentare la qualità e le modalità con cui i due attaccanti contribuiscono alla fase offensiva perché stanno facendo fatica. In questo contesto, stare a 5 punti dall'Inter è una cosa grossa, è tanta roba per la rosa che ha. È una conquista che bisogna rendere merito a una squadra che sta rendendo vivo il campionato perché se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe finito".
Ambrosini: “Milan? Stare a 5 punti dall’Inter tanta roba per la rosa che ha. Henrique? Prendi…”
"In Italia se l'Inter gioca contro squadre medie, ha molte più probabilità di vincere rispetto a qualunque altra squadra italiana. L'Inter ha una produzione offensiva, talmente superiore a qualunque altra squadra italiana, che se dovesse indovinare 1 o 2 big match l'Inter il campionato non può che vincerlo. Luis Henrique? Giochi all'Inter, sei sotto pressione. Ti prendi magari qualche mugugno, prendi e porti a casa".
(Dazn)
