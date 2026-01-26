FC Inter 1908
Presente negli studi di Dazn, Massimo Ambrosini ha commentato il pareggio del Milan sul campo della Roma
Presente negli studi di Dazn, Massimo Ambrosini ha commentato il pareggio del Milan sul campo della Roma. "Il Milan ha bisogno di aumentare la qualità e le modalità con cui i due attaccanti contribuiscono alla fase offensiva perché stanno facendo fatica. In questo contesto, stare a 5 punti dall'Inter è una cosa grossa, è tanta roba per la rosa che ha. È una conquista che bisogna rendere merito a una squadra che sta rendendo vivo il campionato perché se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe finito".

"In Italia se l'Inter gioca contro squadre medie, ha molte più probabilità di vincere rispetto a qualunque altra squadra italiana. L'Inter ha una produzione offensiva, talmente superiore a qualunque altra squadra italiana, che se dovesse indovinare 1 o 2 big match l'Inter il campionato non può che vincerlo. Luis Henrique? Giochi all'Inter, sei sotto pressione. Ti prendi magari qualche mugugno, prendi e porti a casa".

