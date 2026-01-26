Presente negli studi di Dazn, Massimo Ambrosini ha commentato il pareggio del Milan sul campo della Roma. "Il Milan ha bisogno di aumentare la qualità e le modalità con cui i due attaccanti contribuiscono alla fase offensiva perché stanno facendo fatica. In questo contesto, stare a 5 punti dall'Inter è una cosa grossa, è tanta roba per la rosa che ha. È una conquista che bisogna rendere merito a una squadra che sta rendendo vivo il campionato perché se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe finito".