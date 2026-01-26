Sulla carta era un turno favorevole all'Inter e così è stato. Con Juve e Roma che hanno fermato rispettivamente Napoli e Milan, i nerazzurri hanno allungato il vantaggio sui rossoneri a 5 punti, a 9 addirittura sugli azzurri. "C’è sempre un momento in cui i campionati cambiano pelle, e non è detto che coincida con uno scontro diretto. Un momento lungo e diviso in tre atti: il rigetto dell’Inter di perdere a S. Siro, il sabato tutto di partita ad alta quota che ha fatto da risonanza, la domenica bestiale che ha operato la selezione naturale".
L’Inter ora può fare la corsa su sé stessa. Due vantaggi per i nerazzurri
"L’Inter guadagna due vantaggi: quello matematico e quello della psicologia. Per un gruppo che ha subito traumi recenti nei turni punto a punto (prima il Milan, poi il Napoli), la situazione ora è ideale: più pensare solo a sé, a tenere la velocità di crociera, lo scenario in cui ha maturato gli ultimi due scudetti", sottolinea Libero.
"Questa è la sentenza della giornata crocevia del campionato: le avversarie più credibili dell’Inter ora sono lontane. È normale che il segnale dell’Inter abbia condizionato di più il Napoli e il Milan che non la Juventus e la Roma. Il Napoli per la prima volta non ha sopportato l’idea di continuare a correre a quei ritmi. Il Milan si è illuso di essere la duellante per il titolo non appena ha segnato il vantaggio".
(Libero)
