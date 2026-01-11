Intervenuto a DAZN prima della gara tra Inter e Napoli, Massimo Ambrosini, ha parlato così in vista del match di San Siro

Intervenuto a DAZN prima della gara tra Inter e Napoli, Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha parlato così in vista del match di San Siro: "Qualunque risultato non determinerà la vincitrice del campionato, ma se l'Inter dovesse vincere indirizzerebbe in modo preciso il campionato. Decisiva è un termine eccessivo, la indirizzerebbero: il Napoli la botta la prenderebbe se dovesse perdere. Anche perché l'Inter ha un calendario non impossibile nelle prossime. Lautaro-Conte? Quante volte diciamo che manca il calcio di strada? E' quello: ma c'è a tutti i livelli.