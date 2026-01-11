Calamai: “Inter ha una marcia in più su tutte le altre. E il sorprendente Chivu…”

"Chivu può mettere in ginocchio Conte e i campioni d’Italia. Può accendere nuovi dibattiti in casa partenopea", dice Calamai

Matteo Pifferi Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 20:16)

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Inter-Napoli, big-match di giornata e match che potrebbe dire tantissimo in ottica scudetto. In caso di vittoria, l'Inter allungherebbe sul +7 sul Napoli e sul +5 sul Milan, fermato oggi a Firenze sull'1-1. Intervenuto su TMW, Luca Calamai ha presentato così la partita di San Siro:

"Stasera c’è Inter-Napoli. Tanta roba. Penso che il sorprendente Chivu farà pochi calcoli andando a cercare i tre punti. La squadra nerazzurra in questo momento ha una marcia in più rispetto a tutte le avversarie. Quando preme il piede sull’acceleratore arriva con grande facilità al tiro e al gol. In più davanti ha un Napoli ferito.

Senza alcune delle sue stelle, penso a Lukaku, De Bruyne e tanti altri. Chivu può mettere in ginocchio Conte e i campioni d’Italia. Può accendere nuovi dibattiti in casa partenopea. Lautaro e compagni hanno una grande occasione per allontanare forse in maniera definitiva la rivale più temibile in chiave scudetto"