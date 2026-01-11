Intervenuto a DAZN prima della gara tra Inter e Napoli, Massimo Ambrosini, ha parlato così in vista del match di San Siro

Marco Astori Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 20:24)

Intervenuto a DAZN prima della gara tra Inter e Napoli, Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha parlato così in vista del match di San Siro: "Qualunque risultato non determinerà la vincitrice del campionato, ma se l'Inter dovesse vincere indirizzerebbe in modo preciso il campionato. Decisiva è un termine eccessivo, la indirizzerebbero: il Napoli la botta la prenderebbe se dovesse perdere. Anche perché l'Inter ha un calendario non impossibile nelle prossime. Lautaro-Conte? Quante volte diciamo che manca il calcio di strada? E' quello: ma c'è a tutti i livelli.

E' normale, in quel caso lì c'era qualche scoria: può capitare lavorare con qualcuno e che ti rimanga dentro qualcosa. In quella situazione Lautaro è partito, aveva qualcosa dentro. Akanji? Bravissimo nelle letture e bravo da giocare: per me è il miglior acquisto dell'Inter. Dimarco? La presenza di Zielinski aumenta il suo potenziale: lui sa giocare spalle alla porta, si orienta sempre bene.

Barella? A me stupisce che venga criticato: va valutato per quello che dà, l'indole e il carisma. Ha diminuito la foga che gli faceva perdere energie: io non ho dubbi, non sarei critico con lui. Si assume tante responsabilità: ha ancora qualche atteggiamento eccessivo ma lo ha limitato. Zielinski? Gioca perché il pallone rispetto ad altri lo manovra con tanta lucidità".