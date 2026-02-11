Durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato dell'Inter e degli scontri diretti:
Durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato dell'Inter e degli scontri diretti
"All'Inter rimane solo la cosa degli scontri diretti. Sommer non è che ha fatto errori eclatanti, non sono state cose clamorosi. Se dovessero vincere gli scontri diretti...Le altre sperano nel Milan, più il Milan rimane attaccato, più le altre sperano che l'Inter perda punti. Se dovessi immaginarmi come giocatore dell'Inter non pensa che questa cosa delle grandi partita mi rimanga dentro. Non penso che mi entri in testa di dover vincere per forza per dimostrare qualcosa. Diverso è in un derby, se arrivi al derby col Milan dietro, col fatto che non vinci da sei derby, lì quello mi rimarrebbe dentro e mi farebbe entrare con un po' di tensione. Per Inter-Juve no".
