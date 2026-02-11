Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, ha parlato così di Antonio Conte e della sua influenza oggi nel Napoli, raccontando anche un retroscena sulla sua esperienza all'Inter.
Pedullà svela: “Conte quand’era all’Inter ha litigato e si è tolto il saluto pure con…”
Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, ha parlato così di Antonio Conte raccontando anche un retroscena sulla sua esperienza all'Inter
"Con De Laurentiis tutti i direttori sportivi hanno fatto come Manna, anche il prossimo direttore sarà così: per me Manna non c'entra nulla perché Conte è l'allenatore, ha fatto 10 richieste e 10 richieste sono state accontentate. Conte non parlava nemmeno con Ausilio, ha litigato pure con Ausilio, si sono tolti il saluto. Non si parlavano.
Il ds quando c'è Conte, purtroppo, è sopraffatto da lui. Lui al Napoli ha avuto tutto quello che ha voluto: Lucca e Lang chi li ha voluti, ma come si fa a portarli a casa per 60 milioni? Conte fa il manager, non fa soltanto l'allenatore".
