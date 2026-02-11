Sandro Sabatini , giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha raccontato un retroscena riguardante la panchina dell'Inter alla fine della scorsa stagione: "Quando l'Inter doveva scegliere il sostituto di Inzaghi, facendosi cogliere impreparata da una notizia che sapevano tutti, Marotta e Ausilio hanno avuto da giocare qualche carta.

Un nome spinto dai procuratori era quello di Vieira. Un altro molto in hype era Fabregas: con lui c'è stato un colloquio e la necessità esplicitata da Cesc che ha detto "grande onore, ma al Como lo dite voi". E lì Marotta ha detto no. Erano rimasti due nomi: uno è Chivu e l'altro De Zerbi.