L'ex centrocampista del Milan Ambrosini, durante Elastici, ha parlato del pareggio di Coppa Italia e del derby tra Milan e Inter:

"Risultato buono per l'Inter, non subisci gol, hai dato minuti a Calhanoglu che ne aveva bisogno, hai risparmiato Thuram, poi hai fatto comunque una partita seria. Notizie buone per Chivu. Serenità per il Milan, ha fatto quello che doveva fare dal punto di vista del piazzamento. Ci arriva con la consapevolezza di aver quasi raggiunto un obiettivo, ha la possibilità di tenere aperto il campionato e arriva ancora una volta da sfavorito. Bene dal punto di vista mentale, le assenze di Gabbia e Bartesaghi contano, non mi stupirei di vedere Athekame e non Estupinan".