Il Corriere della Sera l'ha ribattezzata la Coppa del sonno, di sicuro Como-Inter non finirà negli annali del calcio. Il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra le due squadre, è terminato con uno scialbo 0-0. I nerazzurri non hanno vinto, ma Cristian Chivu ha ottenuto ciò che voleva a pochi giorni dal derby: uscire indenni dal Sinigaglia e risparmiare diversi titolari.

"La coppa del sonno: se Como-Inter era uno spot per la semifinale in gara secca è pienamente riuscito, non a caso finisce tra i fischi dei tifosi. Se, più seriamente, era un tentativo da parte di Chivu di limitare i danni — sia nel punteggio che nel dispendio fisico di certi uomini chiave — in vista del derby di domenica sera, allora la missione per i nerazzurri è compiuta. Per pensare alla finale di Coppa Italia c’è tutto il tempo, visto che il ritorno è previsto per il 21-22 aprile. Lo scudetto invece è la priorità e l’Inter vuole provare a chiudere il discorso in casa del Milan, anche se dovrà farlo senza Lautaro. Dumfries e Calhanoglu però stanno mettendo minuti preziosi e nel complesso l’Inter arriva al derby in salute", sottolinea il quotidiano.