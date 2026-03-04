FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Thuram, fiducia di Chivu intatta. Ieri una novità eclatante. E Pio Esposito ha l’obiettivo…

ultimora

Thuram, fiducia di Chivu intatta. Ieri una novità eclatante. E Pio Esposito ha l’obiettivo…

Thuram, fiducia di Chivu intatta. Ieri una novità eclatante. E Pio Esposito ha l’obiettivo… - immagine 1
Contro il Milan toccherà ai due giocatori sostenere il peso dell'attacco nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Contro il Como non hanno giocato in coppia, ma contro il Milan toccherà a Pio Esposito e Marcus Thuram sostenere il peso dell'attacco nerazzurro. La scelta di Cristian Chivu di giocare con una sola punta, di sicuro non ha aiutato, visto che non hano mai ricevuto supporto dai due trequartisti Diouf e Frattesi.

"Indiscutibilmente per l'ex Gladbach si tratta di un momento di appannamento, ma la fiducia di Chivu è intatta e la staffetta di ieri è una mossa studiata anzitempo, propedeutica in chiave derby per via dei guai fisici che stanno riguardando l’attacco. L’impressione è che un gol possa sbloccare da un momento all'altro anche Tikus, a secco dal pokerissimo rifilato un mese fa al Sassuolo", sottolinea il Corriere dello Sport.

Thuram, fiducia di Chivu intatta. Ieri una novità eclatante. E Pio Esposito ha l’obiettivo… - immagine 1
Getty Images

"Vista la situazione Chivu ieri contro il Como inevitabilmente ha pensato e messo in pratica soluzioni alternative. Per una squadra che in 41 partite stagionali ha messo a referto 91 reti, il primo 0-0 stagionale suona come una novità eclatante e non è un caso che il digiuno arrivi in occasione di uno snodo stagionale così importante, tra la vicinanza del derby domenicale e la necessità di aprirsi la strada verso la finale di Coppa Italia".

Thuram, fiducia di Chivu intatta. Ieri una novità eclatante. E Pio Esposito ha l’obiettivo…- immagine 3
Getty Images

"Il Como ieri è diventata solo la terza squadra a cui la truppa interista non è riuscita a segnare, dopo il Liverpool in Champions e il derby d’andata a San Siro. A questo punto le responsabilità maggiori contro il Diavolo peseranno sulle spalle di Pio Esposito, che va verso il primo derby da titolare con l’obiettivo di mettere la ciliegina sulla torta di una prima stagione vissuta fin da subito nel cuore del popolo nerazzurro".  

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Cds – Como-Inter, pagelle: Diouf il peggiore, Frattesi non incide. Martinez reattivo
Pastore: “Inter favorita, Milan sta arrancando. Calhanoglu? Secondo me gioca per questo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA