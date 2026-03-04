Contro il Milan toccherà ai due giocatori sostenere il peso dell'attacco nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 11:32)

Contro il Como non hanno giocato in coppia, ma contro il Milan toccherà a Pio Esposito e Marcus Thuram sostenere il peso dell'attacco nerazzurro. La scelta di Cristian Chivu di giocare con una sola punta, di sicuro non ha aiutato, visto che non hano mai ricevuto supporto dai due trequartisti Diouf e Frattesi.

"Indiscutibilmente per l'ex Gladbach si tratta di un momento di appannamento, ma la fiducia di Chivu è intatta e la staffetta di ieri è una mossa studiata anzitempo, propedeutica in chiave derby per via dei guai fisici che stanno riguardando l’attacco. L’impressione è che un gol possa sbloccare da un momento all'altro anche Tikus, a secco dal pokerissimo rifilato un mese fa al Sassuolo", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Vista la situazione Chivu ieri contro il Como inevitabilmente ha pensato e messo in pratica soluzioni alternative. Per una squadra che in 41 partite stagionali ha messo a referto 91 reti, il primo 0-0 stagionale suona come una novità eclatante e non è un caso che il digiuno arrivi in occasione di uno snodo stagionale così importante, tra la vicinanza del derby domenicale e la necessità di aprirsi la strada verso la finale di Coppa Italia".

"Il Como ieri è diventata solo la terza squadra a cui la truppa interista non è riuscita a segnare, dopo il Liverpool in Champions e il derby d’andata a San Siro. A questo punto le responsabilità maggiori contro il Diavolo peseranno sulle spalle di Pio Esposito, che va verso il primo derby da titolare con l’obiettivo di mettere la ciliegina sulla torta di una prima stagione vissuta fin da subito nel cuore del popolo nerazzurro".

(Corriere dello Sport)