Nella prima puntata di 'Elastici' su Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini ha analizzato la vittoria dell'Inter contro il Torino partendo da uno dei migliori in campo, Petar Sucic . "Mi sembra forte perché non ha solo il passaggio con cui manda in porta Thuram, ha recuperato diversi palloni, mi è sembrato calato dentro quel contesto lì. Anche in questa realtà in cui può giocare due più uno, mezzala, lui mi sembra in grado di fare entrambe le cose. Fa la mezzala, può alzarsi un po', ha la capacità di rifinire, mi sembra forte".

"La novità dell'Inter quest'anno è che hai un attaccante come Bonny che può essere più di un'alternativa. Se l'Inter trova chi dà un po' di pausa a Lautaro e Thuram, l'Inter non arriva stremata alla fine. Anche Esposito può essere un'alternativa. Meglio di Arnautovic e Taremi? Quello è facile. L'atteggiamento dell'Inter più aggressivo, passa per un'interpretazione diversa, soprattutto degli esterni, magari dei centrocampisti per provare a essere più alti. Dumfries e Dimarco devono avere la capacità e la forza di provare ad aggredire avanti, poi i centrocampisti si devono adattare. Se l'avversario ha qualità per superare il pressing? Devi avere difensori che corrono, è questo il limite dell'Inter".