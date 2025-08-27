Intervistato da eFootball, José Mourinho è tornato sullo storico Triplete conquistato con l'Inter. Il tecnico portoghese spiega i motivi che hanno spinto lui e la società nerazzurra a puntare su Sneijder ed Eto'o. "Hanno portato la loro esperienza e la comprensione del mio calcio. L'Inter era già una squadra molto forte, avevamo vinto il campionato un anno prima, ma avevamo bisogno di questi due giocatori con quel livello di esperienza e qualità".