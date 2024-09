Ambrosini: “Sfottò pre derby? Starei cauto io, è rischioso. Su Ibra si può dire tutto ma…”

“Ricordo il derby di ritorno di Champions, per l’importanza della partita, quella gara non ha eguali per me. Thuram per il fisico che ha è anche agile, è veloce proprio. Il Milan è in grande difficoltà, inizio complicato, oggi è un’enorme possibilità per cambiare, serve un segnale e non c’è migliore occasione che stasera. Il distacco in classifica se vincesse l’Inter oggi sarebbe il male minore. Il Milan deve dare una risposta anche dal punto di vista del carattere, come atteggiamento proprio.