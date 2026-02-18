L'Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Massimo Ambrosini, intervenuto a Prime Video, ha fatto queste considerazioni:
L'Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Massimo Ambrosini, intervenuto a Prime Video, ha fatto questa analisi
"L'approccio nel secondo tempo non è stato all'altezza, tanti errori tecnici. Per fortuna dell'Inter il Bodo ha sbagliato l'ultimo passaggio, altrimenti sarebbe potuto essere peggiore. A questo punto, il Bodo non può più essere considerato una sorpresa".
"Sono bravi, allenati bene: va bene il campo, va bene tutto, ma hanno qualità. Detto questo, a San Siro sarà sicuramente un'altra partita. Non sarà semplice, ma l'Inter ha la possibilità di ribaltare il risultato".
(Fonte: Prime Video)
