"L'approccio nel secondo tempo non è stato all'altezza, tanti errori tecnici. Per fortuna dell'Inter il Bodo ha sbagliato l'ultimo passaggio, altrimenti sarebbe potuto essere peggiore. A questo punto, il Bodo non può più essere considerato una sorpresa".

"Sono bravi, allenati bene: va bene il campo, va bene tutto, ma hanno qualità. Detto questo, a San Siro sarà sicuramente un'altra partita. Non sarà semplice, ma l'Inter ha la possibilità di ribaltare il risultato".