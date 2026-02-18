FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Inter, a San Siro sarà diversa, ma l’approccio nel 2° tempo non è stato all’altezza”

ultimora

Ambrosini: “Inter, a San Siro sarà diversa, ma l’approccio nel 2° tempo non è stato all’altezza”

Ambrosini: “Inter, a San Siro sarà diversa, ma l’approccio nel 2° tempo non è stato all’altezza” - immagine 1
L'Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Massimo Ambrosini, intervenuto a Prime Video, ha fatto questa analisi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Massimo Ambrosini, intervenuto a Prime Video, ha fatto queste considerazioni:

Ambrosini: “Inter, a San Siro sarà diversa, ma l’approccio nel 2° tempo non è stato all’altezza”- immagine 2
Getty Images

"L'approccio nel secondo tempo non è stato all'altezza, tanti errori tecnici. Per fortuna dell'Inter il Bodo ha sbagliato l'ultimo passaggio, altrimenti sarebbe potuto essere peggiore. A questo punto, il Bodo non può più essere considerato una sorpresa".

Ambrosini: “Inter, a San Siro sarà diversa, ma l’approccio nel 2° tempo non è stato all’altezza”- immagine 3

"Sono bravi, allenati bene: va bene il campo, va bene tutto, ma hanno qualità. Detto questo, a San Siro sarà sicuramente un'altra partita. Non sarà semplice, ma l'Inter ha la possibilità di ribaltare il risultato".

(Fonte: Prime Video)

Leggi anche
Toni: “L’Inter al ritorno può farcela, ma il Bodo non va sottovalutato. Ha...
Capello: “L’Inter ha sofferto, ma a San Siro si trasforma. Su un campo normale può...

© RIPRODUZIONE RISERVATA