FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Toni: “L’Inter al ritorno può farcela, ma il Bodo non va sottovalutato. Ha qualità”

ultimora

Toni: “L’Inter al ritorno può farcela, ma il Bodo non va sottovalutato. Ha qualità”

Toni: “L’Inter al ritorno può farcela, ma il Bodo non va sottovalutato. Ha qualità” - immagine 1
Sconfitta inaspettata per l'Inter di Chivu, che a Bodo perde per 3-1 e vede complicarsi la strada verso gli ottavi di finale di Champions
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sconfitta inaspettata per l'Inter di Chivu, che a Bodo perde per 3-1 e vede complicarsi la strada verso gli ottavi di finale di Champions. Queste le considerazioni di Luca Toni:

Toni: “L’Inter al ritorno può farcela, ma il Bodo non va sottovalutato. Ha qualità”- immagine 2
Getty Images

"Ci si aspettava che il Bodo calasse nella ripresa, ma non è stato così. Anzi. Mi hanno impressionato visti dal vivo. L'Inter ha avuto più o meno le stesse occasioni del Bodo, ma ha avuto meno cattiveria per fare gol. Non si parla del campo di Bodo ora, ma dei giocatori".

Toni: “L’Inter al ritorno può farcela, ma il Bodo non va sottovalutato. Ha qualità”- immagine 3
Prime

"Questi hanno qualità. L'Inter può farcela, ma non dovrà pensare che questi sono forti solo in casa loro, perché hanno qualità. I nerazzurri dovranno stare molto attenti. Esposito? Sì, poteva fare meglio, ma è stato uno dei migliori della squadra".

(Fonte: Prime Video)

Leggi anche
Julio Cesar: “Sommer sul gol di Hauge? Parte con le mani troppo giù: non è un errore...
Ambrosini: “Inter, a San Siro sarà diversa, ma l’approccio nel 2° tempo non è stato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA