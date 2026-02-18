Sconfitta inaspettata per l'Inter di Chivu, che a Bodo perde per 3-1 e vede complicarsi la strada verso gli ottavi di finale di Champions. Queste le considerazioni di Luca Toni:
"Ci si aspettava che il Bodo calasse nella ripresa, ma non è stato così. Anzi. Mi hanno impressionato visti dal vivo. L'Inter ha avuto più o meno le stesse occasioni del Bodo, ma ha avuto meno cattiveria per fare gol. Non si parla del campo di Bodo ora, ma dei giocatori".
"Questi hanno qualità. L'Inter può farcela, ma non dovrà pensare che questi sono forti solo in casa loro, perché hanno qualità. I nerazzurri dovranno stare molto attenti. Esposito? Sì, poteva fare meglio, ma è stato uno dei migliori della squadra".
