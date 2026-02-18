Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter sul campo del Bodo/Glimt: "Il Bodo aveva già fatto grandi risultati. Giocano a calcio come se fosse calcetto, campo stretto, velocissimi, sempre compatti, saltano addosso all'avversario. L'Inter ha sofferto, ha avuto poche occasioni. Loro non perdevano palla e la recuperavano velocemente, non hanno permesso all'Inter di giocare con un ritmo inferiore. Mi aspettavo di più a livello di attenzione da parte dell'Inter".