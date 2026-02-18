Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter sul campo del Bodo/Glimt: "Il Bodo aveva già fatto grandi risultati. Giocano a calcio come se fosse calcetto, campo stretto, velocissimi, sempre compatti, saltano addosso all'avversario. L'Inter ha sofferto, ha avuto poche occasioni. Loro non perdevano palla e la recuperavano velocemente, non hanno permesso all'Inter di giocare con un ritmo inferiore. Mi aspettavo di più a livello di attenzione da parte dell'Inter".
Capello: “L’Inter ha sofferto, ma a San Siro si trasforma. Su un campo normale può farcela”
I nerazzurri sono usciti sconfitti per 3-1 contro il Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League
"L'Inter può ribaltare il risultato. L'Inter in casa, su un campo normale, si trasforma, non può giocare come ha fatto questa sera, con tanta difficoltà nel terreno e nel palleggio. L'Inter cerca di giocare palla a terra, con cambi di campo, con Dimarco che mette al centro, cambia tutto. Questa sera non l'abbiamo mai visto, il Bodo non te lo permettava. Penso che l'Inter in casa debba fare questa cosa e possa farcela".
