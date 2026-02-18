Una partita impegnativa nel freddo del Circolo Polare Artico. L'Inter di Chivu scende in campo contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Ecco la presentazione di Massimo Ambrosini:
ultimora
Ambrosini: “L’Inter può permettersi questo turnover, ma c’è un grosso punto interrogativo”
"Il freddo inciderà? Non credo che sarà tanto quello a poter condizionare la partita, ma il campo sintetico, perché su questo terreno di gioco la palla scivola via. Quanto influiranno le polemiche dopo Inter-Juventus? Credo poco, alla fine ieri con le loro parole Chivu e Bastoni hanno chiuso la questione. Il Bodo è una squadra tosta e lo abbiamo visto contro il City e l'Atletico".
"Bisogna essere consapevoli, comunque, che concede sempre qualcosa. Troppo turnover Inter? In partenza direi di no, visti i tanti impegni, può permetterselo. Il grosso punto interrogativo è Darmian, che torna dopo un lungo infortunio. Per il resto, siamo abituati a vedere Esposito titolare. Non lo definirei un turnover eccessivo".
(Fonte: Prime Video)
© RIPRODUZIONE RISERVATA