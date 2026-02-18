FC Inter 1908
Calvarese: “Rispondo così su Perisic-Cuadrado! E sul caso di Bastoni dico che La Penna…”

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, intervenuto a Prime Video, ha risposto così alle parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta
Marco Astori Redattore 

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, intervenuto a Prime Video, ha risposto così alle parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta di qualche giorno fa: "Marotta ha ricordato Perisic-Cuadrado? Cosa devo dirti? Più che una ferita aperta è una cicatrice: ma appartiene al passato.

Avrei voluto non sbagliare e fa male essere ingannati in un episodio così importante. Ma appartiene al passato. La Penna pagherà lo scotto più grande e mi dispiace: gli sono vicino perché so cosa significa. Da arbitro dico che ci sta farsi ingannare comunque in quel caso".

