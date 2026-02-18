Presente negli studi di Sport Mediaset, Massimo Callegari ha commentato le parole di Bastoni in conferenza stampa alla vigilia di Bodo-Inter e la scelta di Chivu di riproporlo subito dal primo minuto in Champions League questa sera. Qui le sue considerazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Callegari: “Bastoni? Situazione chiusa ma in ritardo. Staff di un certo livello…”
ultimora
Callegari: “Bastoni? Situazione chiusa ma in ritardo. Staff di un certo livello…”
Il pensiero del noto giornalista a proposito di quanto detto ieri dal difensore nerazzurro in conferenza stampa
"Credo e spero che Bastoni sia più sereno dopo aver risolto la situazione magari con un po' di ritardo. Sarebbe stato l'ideale dire certe cose alla fine della partita. Comprendo che non sia facile, ma staff di un certo livello sono anche in grado di gestire situazioni a caldo. Avrebbe evitato anche contraddizioni da parte di Chivu. La situazione però ora è chiusa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA