FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Callegari: “Bastoni? Situazione chiusa ma in ritardo. Staff di un certo livello…”

ultimora

Callegari: “Bastoni? Situazione chiusa ma in ritardo. Staff di un certo livello…”

Callegari: “Bastoni? Situazione chiusa ma in ritardo. Staff di un certo livello…” - immagine 1
Il pensiero del noto giornalista a proposito di quanto detto ieri dal difensore nerazzurro in conferenza stampa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Presente negli studi di Sport Mediaset, Massimo Callegari ha commentato le parole di Bastoni in conferenza stampa alla vigilia di Bodo-Inter e la scelta di Chivu di riproporlo subito dal primo minuto in Champions League questa sera. Qui le sue considerazioni:

Inter Bastoni
Getty Images

"Credo e spero che Bastoni sia più sereno dopo aver risolto la situazione magari con un po' di ritardo. Sarebbe stato l'ideale dire certe cose alla fine della partita. Comprendo che non sia facile, ma staff di un certo livello sono anche in grado di gestire situazioni a caldo. Avrebbe evitato anche contraddizioni da parte di Chivu. La situazione però ora è chiusa".

Leggi anche
Calvarese: “Rispondo così su Perisic-Cuadrado! E sul caso di Bastoni dico che La...
Julio Cesar: “Inter, Bodo squadra tosta. Lautaro? Lo faccio giocare sempre, anche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA