"Credo e spero che Bastoni sia più sereno dopo aver risolto la situazione magari con un po' di ritardo. Sarebbe stato l'ideale dire certe cose alla fine della partita. Comprendo che non sia facile, ma staff di un certo livello sono anche in grado di gestire situazioni a caldo. Avrebbe evitato anche contraddizioni da parte di Chivu. La situazione però ora è chiusa".