Ambrosini: “Striscione contro l’Inter? Fu un errore che ho pagato molto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Massimo Ambrosini è tornato sul suo addio al Milan. "C’è stata una gestione poco attenta. E’ giusto che loro pensassero ad altro, io avevo 37 anni, ma era anche giusto che lo comunicassero in maniera diversa e forse se ne sono resi conto. E anche il dopo... poteva essere data un'importanza superiore a quella che mi è stata data. A me l’hanno comunicato in due momenti: vinciamo a Siena e ci qualifichiamo in Champions League, il giorno dopo vado in vacanza e chiamo Adriano Galliani e per me non era concepibile che io lasciassi il Milan".