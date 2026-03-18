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Ambrosini: “Tifoso Inter esigente per un motivo semplice. Una volta che vinceranno…”

Ambrosini: “Tifoso Inter esigente per un motivo semplice. Una volta che vinceranno…” - immagine 1
L'ex giocatore del Milan, durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento dell'Inter di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini, durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento dell'Inter di Chivu:

Ambrosini: “Tifoso Inter esigente per un motivo semplice. Una volta che vinceranno…”- immagine 2

"Il tifoso è esigente perché l'Inter ha una sensazione negli ultimi anni in cui la sensazione di aver sprecato c'è, anche giustificatamente. Quell'ansia ti porta a quel San Siro. La critica eccessiva fa parte di una squadra nata per vincere il campionato e i giocatori dell'Inter devono anche prendersela e gestire i punti che hanno di vantaggio. Consapevoli che una volta che vinceranno lo scudetto quelle critiche se le scorderanno bellamente". 

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