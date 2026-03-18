"Il tifoso è esigente perché l'Inter ha una sensazione negli ultimi anni in cui la sensazione di aver sprecato c'è, anche giustificatamente. Quell'ansia ti porta a quel San Siro. La critica eccessiva fa parte di una squadra nata per vincere il campionato e i giocatori dell'Inter devono anche prendersela e gestire i punti che hanno di vantaggio. Consapevoli che una volta che vinceranno lo scudetto quelle critiche se le scorderanno bellamente".