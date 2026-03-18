L'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini, durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento dell'Inter di Chivu:
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fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Tifoso Inter esigente per un motivo semplice. Una volta che vinceranno…”
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Ambrosini: “Tifoso Inter esigente per un motivo semplice. Una volta che vinceranno…”
L'ex giocatore del Milan, durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento dell'Inter di Chivu
"Il tifoso è esigente perché l'Inter ha una sensazione negli ultimi anni in cui la sensazione di aver sprecato c'è, anche giustificatamente. Quell'ansia ti porta a quel San Siro. La critica eccessiva fa parte di una squadra nata per vincere il campionato e i giocatori dell'Inter devono anche prendersela e gestire i punti che hanno di vantaggio. Consapevoli che una volta che vinceranno lo scudetto quelle critiche se le scorderanno bellamente".
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