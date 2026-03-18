"San Siro a volte può diventare non solo un nemico, ma anche un fattore d'ansia. Mi sembra una squadra predisposta ad assorbire questa paranoia, non ha giocatori straordinariamente sfidanti in questo, molti ne soffrono, soprattutto quando manca Lautaro. Non avere uno che salta l'uomo ti porta anche a questo. Quando sei stanco, non hai quello a cui dare la palla: avercelo Leao... Squadra che è sempre arrivata ai risultati col gruppo. Quando iniziano a mancare dei giocatori per infortuni e perché qualcuno è un po' angosciato, la squadra non ha mai avuto il colpo del singolo. Non a casa ha cercato Lookman. Mi sembra difficile ritrovarla questa cosa. Non vedo nessuno che possa salire di botto, a parte Lautaro. Può migliorare Thuram, mentre Esposito, Zielinski e Dimarco hanno fatto anche oltre. Da Calhanoglu e Lautaro mi aspetto quest'ultimo scatto".