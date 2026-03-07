Premio “Amico dei Bambini… Un esempio per loro” a Bisseck e Bartesaghi

La serata si svolgerà al Carro Social Club in via Granelli n.1, a Sesto San Giovanni e sarà condotta da Monica Bertini, giornalista e conduttrice tv , e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio.

Amici dei Bambini è presente in Ucraina, sia nella regione di Kiev, sia in quella (ancora più difficile) di Dnipro, fornendo spazi sicuri nei quali garantire ai minori e alle loro famiglie attività ricreative, supporto psicologico e distribuzione di beni di prima necessità. L’associazione è attiva anche in Moldova, il Paese che in rapporto alla propria popolazione ha accolto il maggior numero di profughi dall’Ucraina.